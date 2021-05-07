Advertisements

رئيس بايرن ميونيخ يصدم جماهير البافاري

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
استبعد رئيس بايرن ميونيخ الألماني هربرت هاينر الجمعة إبرام أي صفقات ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث لا يزال العملاق البافاري، كالعديد من الأندية الأوروبية، يرزح تحت تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال في حديث مع "بيلد" اليومية "سنضيف لاعبين إلى المجموعة، ولكن لن نقوم بتعاقدات باهظة الثمن".

وتابع "لدينا فريق رائع ويافع ذات إمكانيات هائلة. لستُ قلقًا في هذا الصدد"، مشددًا على أنه لا يرى "حاجة للمزيد من الصفقات الغالية".

يمكن لبايرن أن يتوج بطلا لألمانيا للمرة التاسعة تواليًا في حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ السبت حيث سيمنحه مدربه هانزي فليك لقبه السابع في غضون 18 شهرًا.

طلب فليك الرحيل عن بطل أوروبا بسبب خلافات مع المدير الرياضي البوسني حسن صالحمدزيتش حيال سياسة التعاقدات، وسيحل مكانه مواطنه يوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ الحالي اعتبارًا من الموسم المقبل، حيث قدّرت العديد من وسائل الإعلام الألمانية الصفقة بما يتراوح بين 20 مليون يورو (24,17 مليون دولار) و30 مليون يورو، بما فيها المكافآت، ما سيجعله أغلى مدرب في التاريخ.

وأشارت تقارير إلى أن ناغلسمان (33 عامًا) يرغب في تعزيز تشكيلة فريقه الجديد.

إلا أن هاينر صوّب على مشاكل النادي المادية التي تأثرت بغياب الجماهير عن ملعب "أليانز أرينا" منذ آذار/مارس 2020، مؤكدًا "أريد أن يكون لدينا الفريق الأفضل ولكن الواقع أنه يحب أن تموّله".

وتابع "نتوقع أن تكون لدينا عائدات أقل بـ150 مليون يورو منذ آذار/مارس 2020".

وأقر صاحب الـ66 عامًا أن سوق الانتقالات "لن تكون سهلة" بالنسبة لبايرن الذي سبق أن حصل على خدمات المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو من لايبزيغ للموسم المقبل مقابل 42,5 مليون يورو. كما سينضم الظهير الايسر عمر ريتشاردز بصفقة حرة من ريدينغ الذي ينافس في الدرجة الأولى (الثانية فعليًا) الانكليزية.

وأعلن بايرن الثلاثاء عن رحيل الاسباني خافي مارتينيز مع نهاية الموسم ومن المتوقع أن يلحق به جيروم بواتنغ الذي ينتهي عقده الشهر المقبل فيما رفض النمساوي دافيد ألابا عروضًا عدة لتجديده وقد تكون وجهته المقبلة ريال مدريد الإسباني.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

الزمالك: اتحاد الكرة يُجامل الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

منذ ساعة الا ربع

صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منذ 41 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

04:41 م

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

10:00 ص

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي