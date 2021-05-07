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عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة توقيع كريم فؤاد ظهير فريق النجوم ومنتخب مصر الأوليمبي المعار لإنبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، على توقيع اللاعب على استمارة رغبة تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف، أن إدارة للكرة بالأهلي في طريقها لإنهاء الصفقة مع إدارة فريق النجوم، على أن ينضم اللاعب مباشرة للقلعة الحمراء مجرد انتهاء فترة إعارته مع الفريق البترولي.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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كريم فؤاد الأهلي إنبي

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