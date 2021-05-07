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كلوب يهنئ صلاح بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بتهنئة الدولي المصري محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021 أمس الخميس.

وقال كلوب في فيديو نشره الحساب الرسمي لموقع جائزة لوريوس: "صلاح يستحق الجائزة بكل تأكيد، هنيئا لك يا مو أنت تستحق الكثير من الجوائز، إنها جائزة كبرى لك".

وتابع كلوب: "حينما تتحدث عن محمد صلاح فأنت تفكر أولا وقبل كل شيء في لاعب كرة قدم متميز، هداف عظيم ولاعب رائع من الناحية التكتيكية".

وأضاف: "إذا قلت لكم إن صلاح شخص أفضل من كونه لاعبا فسيكون لديكم القدرة على التخيل أي نوع من الأشخاص هو".

وأتم: "بالتأكيد أن صلاح يعلم جيدا أنه بدون وجود أشخاص آخرين في الرياضة فإنه لا يمكنه الفوز بجوائز فردية في الساحرة المستديرة، ولكن في هذه الحالة فهي جائزتك وحدك فأنت فعلا ملهم للكثيرين، هنيئا لك مرة أخرى وجائزة مستحقة".

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صلاح الدوري الإنجليزي الإلهام الرياضي لعام 2021

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