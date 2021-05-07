Advertisements

السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة ٦٥ فدان.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه ويشتمل على ١١ كوبرى للسيارات والمشاه، ليكون شريانًا مروريًا جديدًا يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد ليصل الى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

كما ناقش السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية المسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، ويشدد سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.

كما توقف السيد الرئيس كذلك ليتحدث مع عدد من المواطنيين حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع الي ارائهم، وكذلك احوالهم المعيشية.
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

أخبار تهمك

السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

منذ ساعة الا ربع

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك: اتحاد الكرة يُجامل الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ 40 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

04:41 م

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

10:00 ص

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي