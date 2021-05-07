الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

يدرس نادي المقاولون العرب، بعض العروض الخليجية التي تلقاها سيف الجزيري مهاجم الفريق المعار للزمالك، والتي تنتهي اعارته بنهاية العام الجاري.





وتسعى إدارة المقاولون للاستفادة المالية قدر المستطاع والاستقرار على للعرض الأنسب قبل نهاية فترة الإعارة، للاتفاق على بيع اللاعب وتحقيق استفادة مادية للنادي تعزز رصيد خزانته خلال الفترة المقبلة.





وفوجئت إدارة المقاولون بعدم رغبة الزمالك في التعاقد مع اللاعب وذلك بعد استطاع رأي القلعة البيضاء والاكتفاء فقط بفترة الإعارة بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وهو ماجعل إدارة المقاولون تبحث العروض المقدمة.



