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صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض فريق برشلونة اختبارا صعبا مساء غد السبت وذلك عندما يلاقي نظيره أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن التشكيل الذي سيخوض به رجال الهولندي رونالد كومان مباراة الغد والذي سيكون كالتالي :- 

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : مينجويزا - ديست - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا 

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان.

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