عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

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الجمعة 07/مايو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

وأكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، أن ناديه سوف يتقدم ببلاغ للنيابة العامة في أزمة إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق.

وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" قررنا التقدم ببلاغ للنيابة العامة بسبب ازمة إيقاف إمام عاشور التي ينكر اتحاد الكرة وصول تظلم من الزمالك لتخفيف العقوبة".

وأكمل عبد الله:" أحمد مجاهد لو عايز يعدل كان وقف مع الأندية مش نادى بعينه بس، تقنية الفار احتسبت 45 ركلة جزاء من إجمالى 85 ركلة تم احتسابهم هذا الموسم يعنى لو مكنش الفار موجود كانت القرارات هتبقى في اتجاه واحد فقط".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك :" لو عماد عبد العزيز رئيس النادى طلب منى عدم الإدلاء بتصريحات كنت سأنفذ على الفور هذا رئيس النادى وتربطنى بيه علاقة مميزة ".

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النيابة العامة الزمالك إمام عاشور

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