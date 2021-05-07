جوارديولا: لا أفكر في نهائي دوري الأبطال

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن موقعة فريقه غدا أمام نظيره تشيلسي في قمة مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"قلت دائماً أن البريميرليج هي أهم بطولة، نحن بحاجة لفوز واحد وسنحاول تحقيقه".





وأضاف :"لا أفكر في نهائي دوري الأبطال لأن هناك الكثير من الأمور التي قد تحدث خلال 20 يوم".





وتابع :"مبروك لـ تشيلسي التأهل لنهائي الأبطال، لقد قدموا أداء جيد أمام الفريق الأفضل وهو ريال مدريد".





وزاد :"لا يوجد لدينا أدنى تفكير بخصوص نهائي دوري الأبطال وذلك لأن لقب البريمرليج ليس بين أيدينا بعد. عندما نحقق البريمرليج حينها سنركز على دوري الأبطال ".





وواصل :"أكن الكثير من الاحترام لـ توخيل. من الرائع دوماً مشاهدة فِرقه، أنا لست متفاجئاً"





وأشار :"لقد حققنا الكثير من الإنجازات التي لا يمكنك الجدال حولها، كنت مع 3 أندية ذات هياكل لا تصدق بدون القوة المالية في هذه الاندية، لم أكن لأفعل شيئًا".





وأوضح :"في هذه الفترة أندية إنجلترا تصل لمراحل متقدمة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي وانا أشعر ان الأندية الإنجليزية تتحسن أكثر وأكثر".



