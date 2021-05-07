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التفاصيل الكاملة في أزمة شارة قيادة الفراعنة

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قام حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بإصدار قرار بارتداء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي شارة قيادة منتخب مصر.

وأكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر ، أنه تفاجأ في أرض الملعب بقرار محمد الننى لاعب وسط الاسنال الانجليزى بتخليه عن شارة كابتن الفراعنة لمحمد صلاح.

 وقال طارق مصطفى الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"كنت في الملعب وقتها واتفاجئت بلقطة محمد الننى ، وقومت سقفت لانها لقطة تلقائية دون ترتيب وكشفت عن النوايا الحلوة في المنتخب".

وأكمل مدرب منتخب مصر :"نعمل كلنا بقلب رجل واحد لمصلحة منتخب مصر ، وبعض الناس سابت كل الاحداث وركزت في الشارة والحمد لله الموضوع انتهى بشكل جميل ولقطة تحدث عنها الجميع".

وأضاف:"يجب ان ننظر لكل المنتخبات العربية سنرى ان الكابتن فيها هو اللاعب المحترف ، والعلاقة بين كل اللاعبين في صفوف منتخب مصر رائعة ولايوجد ضغائن مطلقاً وكذلك بين أفراد الجهاز الفني وظهر ذلك جلياً في النتائج التي تحققت".

وأكمل :" الفترة الجاية سيكون في مدرب مصري سيعمل في الدوري المغربى بترشيح منى بعد عملى هناك فترة طويلة وأتمنى له التوفيق".

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح شارة القيادة النني

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