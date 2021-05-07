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ثلاثة وجوه لـ علي الشامل في رمضان 2021

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يعيش الفنان علي الشامل حالة اتتشار فني خلال السباق الرمضاني الحالي بعد تألقه في ثلاثة اعمال درامية مهمة هذا العام، حيث اشاد الجمهور والمتابعين بدور الريس غالي الذي قدمه الشامل مع النجم محمد رمضان فى احداث مسلسل موسى تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج محمد سلامة وهو المقاول الصعيدي الذي عمل معه موسى في بداية حياته وتسبب في وفاة والدته، ولاقي مشهد انتقام موسي منه في برميل الاسمنت نسبة مشاهدة عالية جدا على مواقع السوشيال ميديا.

كما تالق الفنان علي الشامل في حلقات مسلسل النمر مع الفنان محمد عادل إمام حيث لعب دور عزازي تاجر السلاح الذي يقوم بمطاردة النمر من اول حلقات المسلسل ويقدم مشاهد من الاكشن والاثارة نالت اعجاب واستحسان الجمهور.

العمل الثالث الذي يشارك فيه الفنان علي الشامل هذا العام هو مسلسل " كوفيد 25 " مع النجم يوسف الشريف اخراج احمد نادر جلال ويلعب فى الاحداث دور بشير احد المصابين بالفيروس اللعين وقد لاقت جملته في المسلسل " اللى يخاف من ١٩ ينفخ في الخمسة وعشرين " انتشارا واسعا عبر مواقع ومنصات السوشيال ميديا.

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