مصطفى شعبان يتصدر تريند رقم 1 في مصر والدول العربية بعد الحلقة 24 من ملوك الجدعنة







تصدر هاشتاج مصطفى شعبان تريند رقم واحد في مصر والدول العربية بعد عرض الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة الذي يعرض على قناة ام بي سي مصر بسبب الاحداث المشوقة التي تضمنتها أحداث الحلقة، والتي نالت إعجاب الجميع، ويشارك شعبان العمل النجم عمرو سعد.



وليست المرة الأولى الذي يتصدر فيها النجم مصطفى شعبان تريند رقم واحد في مصر والدول العربية بمسلسل ملوك الجدعنة، فقد تصدر سابقا اكثر من مرة، ومنذ عرض أولى حلقات العمل وهو متصدر مؤشرات البحث تويتر.



"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.