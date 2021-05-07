خطوة بخطوة.. ننشر طريقة الاستعلام عن نتيجة تظلم شقق الاسكان الاجتماعي 2021





يهتم عدد كبير من المواطنين بتقديم تظلم لوزارة الإسكان، في حال كان موقفهم من حجز شقق الإسكان غير مطابق للشروط، وذلك رغبة منهم في الحصول على الوحدة والنظر في طلب الحجز مرة أخرى، وفي هذا الصدد قدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طريقة تقديم التظلم لغير المقبولين، وطريقة متابعة نتيجة التظلم.





ونقدم لكم متابعينا الكرام خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلم شقق وزارة الإسكان على النحو التالي:-





- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ( اضغط هنــــــا ).





- الضغط على خانة نتائج الفرز والتظلمات المختصة بتقديم التظلمات والأجوبة ( اضغط هنـــــــــــــا ).





- إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب.





- الضغط على خانة مشاهدة نتيجة التظلم، وبعدها تظهر نتيجة التظلم.





- ويقدم موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدد من الخدمات المختلفة للمواطنين، تشمل تقديم شكاوى أو تعديل حجز وحدة سكنية والتعديل من دور لآخر وتصحيح البيانات.





- كما يقدم الموقع خدمة الإبلاغ عن مخالفات الإسكان، والوظائف الخالية التي يعلن عنها الصندوق.





جدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل يقبل تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي في حالات محددة مثل عدم استيفاء المستندات المطلوبة بسبب عدم رفعها أثناء تقديم طلب الحجز، ويتم رفض طلب التظلمات في حالات أخرى مثل تجاوز السن، أو تجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وفقًا لشروط الإعلان المتوفرة في كراسة الشروط.





الاستعلام عن حالة طلب الحصول على شقة من وزارة الإسكان

ويمكن الاستعلام عن حالة طلب الحصول على شقة من وزارة الإسكان، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لصندوق التمويل العقاري، وإنشاء حساب على الموقع، ثم الضغط على خانة الاستعلام عن حالة الطلب، وكتابة الرقم القومي.



