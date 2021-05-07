النار الهادئة أسلوب يسرا المفضل في حرب أهلية

بالرغم من وفاة ابنتها، وسرقة الأوراق المهمة في خزينة المنزل، لكن ييدو إن مريم (يسرا) في حرب أهلية تتبع أسلوب النار الهادئة، أو هدوء ما قبل العاصفة، في الانتقام من دكتور يوسف (باسل خياط) ونادين (سينتيا خليفة) اللذين وجهت إليهما مريم تهمتي السرقة والقتل.



الهدوء الذي تتبعه يسرا أثار استغراب الضابط خطيب ابنتها الراحلة نور (مايان السيد)، وابنتها تمارا (جميلة عوض)، ولكن كما استطاعت مريم استرداد المستشفى الخاصة بها بخطوات حكيمة بطيئة، فمن المتوقع أن يكون الانتقام الثاني بالأسلوب نفسه.



في حرب أهلية تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.



حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.