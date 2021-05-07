توخيل يتغنى بمانشستر سيتي ومدربه قبل مواجهته

علق الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن مباراة فريقه غدأ أمام نظيره مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





توخيل قال في المؤتمر الصحفي للمباراة :"مان سيتي بالتأكيد هم المعيار في الدوري الإنجليزي وهناك فجوة كبيرة بيننا، ولكننا سنحاول تقليصها مثل مافعلنا في نصف النهائي، ضد بيب عليك ان تدفع فريقك لتقديم أفضل اداء ممكن".





وأضاف :"عندما تلعب ضد بيب، فأنت تعلم حينها أن أصعب مباراة قد حانت.، إنه مدرب لأفضل فرق أوروبا".





وتابع :" مواجهة السيتي علامة فارقة في الدوري. تحدي كبير لنا، ولكن كل لاعب متواجد في تشيلسي عازم على الحصول على أفضل نتيجة ممكنة".





وواصل :"أسلوب لعبه مليء بالشجاعة والجودة العالية، فرقه دائماً متعطشة، وهو يحوّل أي فريق إلى آلات فوز".









وزاد :"هناك إحتمالية كبيرة للقيام ببعض المداورة ضد مان سيتي في مباراة الغد".





وأشار :"القائمة لم تتغير بشكل كبير. مازال أمامنا حصة تدريبية أخرى لتديد ذلك".





وأوضح :"كوفاسيتش سيغيب عن اللقاء لسوء الحظ ولكننا نأمل اشراكه أمام أرسنال وربما في ويمبلي، الجميع بخير".





وزاد :"يوم الخميس كان يومًا رائعة وعندما وصلت لملعب التدريبات وجدت الجميع سعيد بعد انتصار مهم. ولكن في ذات الوقت، علينا التحضير للقاء دوري مهم آخر ومازال جدولنا مزدحم".



