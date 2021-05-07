



تعرف على موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25 | "غزل" تتلقى خبر انتحار "عابد تيمور" و "الخديوي" يبدأ في الانتقام من أعدائه | مسلسلات رمضان 2021





يبحث المشاهدون عن موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25، عبر محركات البحث على الإنترنت، بعد الأحداث المشوقة في حلقة الأمس، التي شهدت انتحار «عابد تيمور» بعد زواج «غزل»، بينما بدأ «الخديوي» الانتقام من أعدائه.





موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25

يبدأ موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25، في تمام الساعة 9.15 مساءً، حصريا على شاشة قناة «CBC»، ويعاد مرتين الأولى الساعة 2.15 صباحًا، والثانية في تمام الساعة 5.15 عصرًا، بينما يذاع على قناة «CBC دراما» في تمام الساعة الـ 6:45 مساء، وتعاد في تمام الـ 10:45 مساء، بالإضافة إلى 4:30 صباحا.





وشهدت أحداث الحلقة السابقة من المسلسل عددا من الأحداث المشوقة، حيث تعرف «غزل» خبر زواج صديقتها المقربة «نادين» من زوجها السابق «عابد تيمور»، لتصدم من خيانة صديقتها، وفي الوقت نفسه يجد «تيمور» لا يستطيع العيش دون «غزل» فيوصى لها بكل ما يملك ويقتل نفسه.





وحقق مشهد انتحار «عابد تيمور» الذي قدمه الفنان خالد الصاوي، ردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوزت مشاهدات المشهد أكثر من 200 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لقناة «CBC» على موقع «يوتيوب».





وتفاجأ «الخديوي» خلال الأحداث بموافقة طليقته «قدرية» على الزواج من عدوه «رفعت الدهبي»، ليشتعل الصراه بينهما.





مسلسل «اللي ملوش كبير»، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبدالغني، ودنيا عبدالعزيز، وإنتاج شركة «سينرجي».



