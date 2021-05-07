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زيادة فائض الميزان التجاري الصيني 149% في اول اربع شهور من 2021

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:30 م
الميزان التجاري الصيني
الميزان التجاري الصيني
وكالات
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 أظهرت نتائج بيانات رسمية اليوم الجمعة أن إجمالي الواردات والصادرات الصينية زادتت بنسبة 28.5 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 11.62 تريليون يوان (حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

وقالت الهيئة العامة للجمارك إن ذلك يمثل زيادة بنسبة 21.8 في المائة عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019.

وقفزت الصادرات المقومة باليوان بنسبة 33.8 في المائة عن العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات المقومة باليوان بنسبة 22.7 في المائة.

وزاد الفائض التجاري بنسبة 149.7 في المائة ليصل إلى 1.02 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي.

وبلغ إجمالي الواردات والصادرات الصينية 3.15 تريليون يوان في شهر أبريل وحده. ما يشكل زيادة بنسبة 26.6 في المائة على أساس سنوي ونسبة 4.2 في المائة على أساس شهري.

في أبريل، تقلص الفائض التجاري بنسبة 12.4 في المائة عن العام الماضي ليبلغ 276.5 مليار يوان.

 

 

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