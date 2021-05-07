تعليق ناري من رئيس سموحة بعد الخسارة أمام الزمالك

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن ناديه يرفض أن يظهر الحكم محمد الحنفى في مبارياته مجدداً بعد الخسارة أمام الزمالك.





وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"الزمالك فريق كبير مش محتاج حد يساعد عشان يكسب وعنده فرقة كبيرة وإدارة فنية على أعلى مستوى ، ويشكل مع الأهلى قمة الكرة المصرية".





وأضاف رئيس سموحة :"امبارح حصل شيء خارق ركلة جزاء في الدقيقة 6 لنادى سموحة، وقمر الدولة كلم الحكم وقاله واضحة واحسبها وفى رسالة مسجلة بذلك ومع ذلك محمد الحنفى رفض وتغاضى عن ركلة جزاء ضد طارق حامد".





وأكمل فرج عامر :"محمد الحنفى رفض احتساب ركلة جزاء لسموحة أمام لاعب الاتحاد السكندرى في تعدى صارخ ".





وتابع رئيس سموحة :"جميع المحللين قالوا سموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك ، مفيش واحد في مصر مقالش ان سموحة ليها ركلة جزاء وتقدمت بشكوى للجبلاية أطالب بإعادة المباراة وإيقاف محمد الحنفى عن تحكيم مباريات سموحة لا أشكك في ذمته واسمه ممتاز في عالم التحكيم ولكن مش عارف بيحصل معانا ليه".





وأكمل :" ازاى فرقة تنزل عارفة انها هتكسب هتكسب سواء لعبت أو لا، عايزين حقنا فقط، ليه اللاعيبة وأحمد سامى يحسوا بالإحباط رغم أنهم لعبوا وأجادوا".





وتابع :" ست أو سبع مباريات تعادل فيهم سموحة بسبب التحكيم وكان الاحق بالفوز، امام بيراميدز لغوا هدف وقالوا اصل تقنية الفار ملهاش علاقة بخط المرمى ".





وقال رئيس سموحة :" لن اتهاون في الدفاع عن حقوق سموحة بالطرق المشروعة ، ومتأكد ان الجبلاية لن تلتفت لشكوى سموحة وبقولهم "سلمت امرى لله ، حسبى الله ونعم الوكيل ، ولازم الناس تعرف سبب تأخير الكرة في مصر بعد الاحداث دى".



