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إنتر ميلان يواجه كارثة كبرى ويقترب من التضحية بنجم الفريق
الجمعة 07/مايو/2021 - 05:02 م
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إيطالية الى أزمة مالية تعاني منها إدارة نادي إنتر ميلان قد تؤثر على قائمة الفريق في الموسم الجديد، رغم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ستيفن زهانج، رئيس إنتر، اجتمع مع مديري النادي، أمس الخميس، لوضع الخطط المستقبلية للنيراتزوري، وأبلغ زهانج أن ميزانية إنتر قد تعاني من عجز يصل إلى 200 مليون يورو، لذا يجب على النادي العمل بتقشف خلال الفترة المقبلة.
وتابع الموقع الإيطالي، أن خطاب زهانج يلمح إلى وجود تضحيات حتمية في قائمة إنتر، و زعمت بعض التقارير أن إنتر قد يعرض روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي للبيع، من أجل حل الأزمة المالية للنادي.
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