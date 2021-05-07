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قنوات ART تنعى الموسيقار الكبير جمال سلامة

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART الموسيقار الكبير د.جمال سلامة، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم، بعد حياة حافلة بالموسيقى، أثرى خلالها المكتبة الفنية بمئات الألحان الخالدة، التي أهلته ليكون واحدا من أعظم وأهم الموسيقيين المصريين والعرب.

حصل د. جمال سلامة، على درجة الدكتوراة في الموسيقى من موسكو عام ١٩٧٦ وكان أحد تلامذة الموسيقار العالمي "خاتشاتوريان".

نجح الدكتور جمال سلامة في تغيير شكل الموسيقى بشكل عام والألحان الدينية بشكل خاص بما قدمه من ألحان خلال فترة الثمانينات والتسعينات من أشهرها أغاني "محمد رسول الله" لياسمين الخيام، و"والله بعودة يا رمضان" لمحمد قنديل، وقدم لسميرة سعيد مجموعة من أشهر الأغاني منها "احكي يا شهرزاد" و"مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون" و"واحشني بصحيح" و"قال جاني بعد يومين" كما قدم "بيروت ست الدنيا" لماجدة الرومي، و"ساعات ساعات" وللشحرورة صباح قدم مجموعة كبيرة من الأغاني منها "ساعات ساعات"، بالإضافة إلى أشهر أغاني المناسبات ومنها "أهلا بالعيد" إضفاء أبو السعود، و"مصر اليوم في عيد" لشادية و"المصريين أهمه" لياسمين الخيام، و"بلدي" لهاني شاكر ومحمد ثروت.

ويعد الموسيقار الكبير د. جمال سلامة، من أهم علامات الموسيقى التصويرية بعد كل من الموسيقار أندريا رايدر والموسيقار علي إسماعيل، وكان من دفعته كبار الملحنين وصناع الموسيقى مثل الموسيقار مصطفى ناجي، رمزي يسا، وحسن شرارة، وظهر أسلوبه الخاص في مجموعة من أشهر الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، منها أفلام "حد السيف، أفواه وأرانب، رحلة النسيان، العذاب امرأة، انتبهوا أيها السادة، يا رب ولد، حتى لا يطير الدخان، الإنسان يعيش مرة واحدة، ليلة بكى فيها القمر، النمر الأسود، تزوير في أوراق رسمية، لا تبكي يا حبيب العمر، حب لا يرى الشمس".

كما قدم "د.سلامة" موسيقى المسرحية الاستعراضية الشهيرة "شارع محمد علي" بالإضافة إلى عشرات المسلسلات منها "هي والمستحيل، محمد رسول الله، الحب وأشياء أخرى، أحلام الفتى الطائر، بين القصرين، الكعبة المشرفة، على هامش السيرة، وذئاب الجبل".

تعاون الموسيقار الكبير د. جمال سلامة، خلال مسيرته الفنية مع كبار الشعراء منهم عبد الوهاب محمد، عبد السلام أمين وعبد الرحمن الأبنودي، كما تغنى بألحانه أشهر المطربين في مصر والعالم العربي منهم فايزة أحمد، مدحت صالح، عبدالله الرويشد، محمد الحلو، علي الحجار، نادية مصطفى، لطيفة وباسكال مشعلاني.

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