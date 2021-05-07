رئيس مدينة المنيا يُحيل ٣ موظفين للتحقيق لتركهم العمل



كما تفقد أبو كريشة معدات الحملة الميكانيكية بالحى للوقوف على كفاءتها وجاهزيتها في اطار الخط الموضوعة لتطوير منظومة النظافة وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى تنال رضاهم.



للارتقاء بمستوى النظافة



وشدد كريشة على بذل المزيد للارتقاء بمستوى النظافة وإدخال معدات وادوات جديده فضلا عن تحسين مستوي اداء كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لكى يشعر المواطن مدى اهتمام الدولة لتوفير حياة كريمة له.



حملات ميدانية مكثفة



ونفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات ميدانية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



الإلتزام بتنفيذ التوجيهات

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.



مركز بني مزار



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين للكمامات، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم المباني والمصالح الحكومية والاسواق ومواقف السيارات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



مركز مغاغة



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة للمرور على المحلات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفى مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق واتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة.



أحال العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا 3 موظفين للتحقيق لتركهم العمل،جاء ذلك خلال أجرها بحى غرب المدينة مؤكدا على الالتزام بالمهام الوظيفية لكل موظف وبذل أقصى الجهود لتحقيق رضا المواطنتطوير منظومة النظافة