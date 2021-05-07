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ما لا تعرفه عن النجمة السورية ضحية حلقة اليوم من رامز عقله طار"

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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يستضيف الفنان رامز جلال، الفنانة السورية نسرين طافش ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر وبالتزامن مع ظهورها في حلقة اليوم اليكم مالا تعرفوه عن السورية نسرين طافش:-

وُلدت نسرين في مدينة حلب بسوريا من أب فلسطيني وأم جزائرية، ونشأت بسوريا

مواليد 15 فبراير 1982

انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999 لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل "هولاكو"، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: ربيع قرطبة، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

حصلت على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

تشارك في السباق الحالي بمسلسل " المداح " بطولة حماده هلال، محمد عز، دنيا عبد العزيز تأليف أمين جمال، إخراج احمد سمير فرج

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