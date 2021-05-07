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النيابة تنتقل لمسرح جريمة مقتل موظف بشركة سياحية في قصر النيل

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أنتقل فريق من نيابة وسط القاهرة، إلي مسرح جريمة قتل موظف بأحدي شركات السياحة علي يد عامل بسبب الخلاف علي ثمن تأشيرة سفر للسعودية، لإجراء المعاينة التصويرية.


بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا مفاده وقوع جريمة قتل بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين العثور على جثة موظف بشركة سياحة ومصاب بعدة طعنات.


وبإجراء التحريات تبين أن ان وراء ارتكاب الواقعة عامل، أعطى صاحب الشركة التى يعمل بها المتوفى 24 ألف جنيه، مقابل تأشيرة سفر للسعودية، ولكنه تأخر فيها، فتوجه المتهم لمقر شركة السياحة وقابله المجنى عليه، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، طعن على إثرها المتهم، القتيل، بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله، وسلم نفسه للشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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