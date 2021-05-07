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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للصين إلى 3.198 تريليون دولار بنهاية ابريل

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:45 م
بنك المكزي الصيني
بنك المكزي الصيني
محمد عصام
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كشفت بيانات اقتصادية رسمية، اليوم الجمعة، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للصين  خلال شهر ابريل بعد تراجعات حققها في شهر مارس الماضي.

 

 وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين من مستويات 3.170 تريليون دولار في مارس إلى  3.198 تريليون دولار، ولكن تلك  الزيادة كانت اقل من التوقعات التي رجحت أن يصل إلى مستويات 3.200 تريليون دولار بحسب بنك الشعب الصيني.


وقالت وزارة التجارة والصناعة الصينية إن واردات البلاد زادت 43% على اساس سنوي في أبريل، وارتفعت صادرات البلاد 32.3% خلال نفس الفترة.

 

وحقق الميزان التجاري الصيني فائضا تجاريا  بقيمة 42.86 تريليون دولار مقارنة ع توقعات 28.10 تريليون دولار.

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