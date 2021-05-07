بينيتيز يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

قال رافاييل بينيتيز مدرب ليفربول ونيوكاسل يونايتد السابق إن العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أولوية بالنسبة له بعد رحيله عن داليان برو الصيني.





ورحل المدرب الإسباني عن داليان في يناير/كانون الثاني مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا كانت إحدى العوامل المؤثرة في قراره.





وربطت وسائل إعلام بريطانية بين بينيتيز، والذي عمل لفترة قصيرة في تشيلسي، وتوتنهام هوتسبير الذي أقال مدربه جوزيه مورينيو الشهر الماضي.





وأبلغ بينيتيز شبكة سكاي سبورتس "أشاهد كل مباريات الدوري الإنكليزي وفي بعض الأحيان مباريات الدرجة الثانية لذا أنا دائما على استعداد. الأولوية هي إنكلترا والدوري الممتاز، وعائلتي تعيش هنا. أحب أسلوب اللعب هنا".





وتابع "أشاهد مباريات الدوري الإيطالي لأنها بطولة مناسبة لي لكن لا أعتقد أن هناك خيارات عديدة في فرنسا وألمانيا والبرتغال حيث يمكن أن تملك مشروعا لتطوير اللاعبين ومساعدة فريق على المنافسة".



