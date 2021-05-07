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الأهلي يحسم صفقة الموسم
الجمعة 07/مايو/2021 - 05:31 م
الفجر الرياضي
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استقرت إدارة نادي إنبي، على عدم تفعيل بند الشراء النهائي في عقد كريم فؤاد، لاعب النجوم المعار للفريق البترولي.
واستندت إدارة إنبي في قرارها على رغبة حلمي طولان المدير الفني لإنبي، الذي طلب عدم تفعيل بند شراء كريم فؤاد، لتحقيق رغبته اللاعب بالانتقال للأهلي في الموسم المقبل.
وقال مصدر داخل الجهاز الفني لإنبي في تصريحات صحفية : "اللاعب عقد جلسة مع طولان خلال الأيام الماضية، أكد خلالها رغبته في ارتداء قميص الأهلي، وهو ماجعل طولان يوافق على رغبة اللاعب، وطالبه بالالتزام خلال المباريات المتبقية لضمان التواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو".
يذكر أن كريم فؤاد معارا من النجوم للموسم الثاني على التوالي، ويملك الفريق البترولي بند أحقية شراء اللاعب مقابل 15 مليون جنيه.
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