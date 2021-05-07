4 لاعبين جدد على رادار منتخب مصر.. تعرف عليهم

كشف طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن جهاز الفراعنة بقيادة حسام البدري يتابع أربعة لاعبين لضمهم لصفوف المنتخب في الفترة المقبلة.





وقال طارق مصطفى الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"هشام بلحة وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت وأحمد عبد القادر تحت منظار جهاز الفراعنة لضمهم في الفترة المقبلة".





وأكمل مدرب منتخب مصر :"في وقت من الأوقات شعرت أن هناك حالة تربص بجهاز المنتخب".





وتابع مصطفى :"أول مباراة للمنتخب دائماً يكون الأداء سيئ ولكن مع توالى المباريات يتحسن الأداء مع انسجام اللاعبين في المعسكر".



