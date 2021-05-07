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"الفجر الفني" يكشف التفاصيل الكاملة لحلقة اليوم من "الاختيار2" قبل عرضها

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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جسد الفنان أحمد رفعت دور الشهيد أحمد جاد شهيد مأمورية الواحات في مسلسل "الاختيار2"، ومن المقرر عرض أحداث هذه المأمورية في حلقة اليوم.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان أحمد رفعت، والذي وصف مأمورية الواحات بأنها من أصعب المشاهد، حيث تعاون فريق العمل لإظهار هذه المأمورية وما حدث بها بأقرب شكل للواقع الذي حدثت به، ومن المقرر أن تكون صورة عظيمة في الدراما المصرية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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مأمورية الواحات الفجر الاختيار2 اخبار الفجر الفني

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