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كشف حساب توخيل مع تشيلسي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استطاع توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي، أن يقود فريقه للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح بريال مدريد الإسباني من نصف النهائي.

وكان توخيل تولى مهمة تدريب تشيلسي في يناير 2021، وقاد الفريق حتى الآن منذ ذلك الحين، في 24 مباراة، فاز في 16 مباراة، وخسر لقائين، وتعادل في 6 مباريات، وسجل لاعبو فريقه 32 هدف، ودخل مرماه 10 أهداف.

توخيل قاد تشيلسي من دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لعب حتى الآن 6 مباريات، فاز في4 لقاءات، وتعادل في لقاء وخسر مثله.

جدير بالذكر أن تشيلسي، سيلاقي مانشستر سيتي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

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