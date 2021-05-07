Advertisements

غدًا.. الحكم في دعوى تشكيل لجنة للوقاية من الفساد

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
تفصل محكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها، تنفيذا لقانون تعارض المصالح.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، تقريرا بالرأي القانوني في هذه الدعوى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يجيب طلباتها، استنادا إلى أن المشرع في إطار معالجته للأوضاع التي كانت سببا في قيام أحداث 25 يناير 2011، حدد أن فساد عدد من المسئولين وذوى المناصب القيادية بالدولة، وما لحقها من تولى جماعة فاسدة سدة الحكم حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، كانت سببا في ذلك، وأنه ارتأى وضع آلية لدرء أي سبل لقيام حالة من حالات الفساد.

وأضاف التقرير، أن المشرع في سبيل ذلك أصدر القانون رقم 106 لسنة 2013، حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، لتسرى أحكامه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب المشار إليها، ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.

وأوضح التقرير أن القانون عرف ماهية تعارض المصالح باعتبار كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا نسبيا مع ما تتطلبه وظيفته أو منصبه من نزاهة وحفاظ على المال العام، أو تكون سببا للكسب غير المشروع لنفسه أو للشخص المرتبط به.

ونوه التقرير إلى استحداث القانون للجنة تتولى تطبيق أحكامه أسماها «لجنة الوقاية من الفساد»، وأوكل إلى رئيس الجمهورية مسئولية إصدار قرار بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، موضحا أنه يبين من نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن تعارض المصالح هذا القانون الموقوف ــ بشكل شبه كامل ــ على وجود تلك اللجنة التي تتولى مسئوليات منها استلام وحفظ صور من إقرارات الذمة المالية للمسئولين الحكوميين المعينين وتحديثها سنويا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة الفساد حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

4 لاعبين جدد على رادار منتخب مصر.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 21 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

كشف حساب توخيل مع تشيلسي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 12 دقيقة

صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على كشف حساب رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

05:43 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

04:31 م

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي