Advertisements

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
Advertisements
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الجمعة اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي طرأت على الساحة الرياضية في الفترة الماضية.

وأصدر الأهلي بيانًا جاء كالتالي :-

مجلس يقدر الظروف الاستثنائية والنقاط الإيجابية التي جاءت في رد اتحاد الكرة. منها اعترافه بوجود أخطاء تحكيمية واضحة، يراها غير متعمدة، ولم يكن القصد منها إلحاق الضرر بفريق الأهلي، ويبذل الاتحاد قصارى جهده لعلاج هذه الأخطاء. وأنه يتطلع لدعم ومساندة النادي الأهلي للتحكيم المصري الذي وضع الاتحاد تطويره في أولوية اهتماماته. 

ولأنه سبق أن أكد النادي كثيرًا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري، وقام بمخاطبة اتحاد الكرة عدة مرات على مدار الشهور الخمسة الماضية بشأن ذات الأخطاء، والتي دفعت بعض الأندية مؤخرًا للمطالبة بإعادة مبارياتها. وتلقى النادي وعدًا بتطوير منظومة التحكيم. لكن تزال الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات تتكرر بحق فريق الأهلي. بل ونالت من معنويات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لحساسية المنافسة.

ولأن فريق الأهلي هو الوحيد الذي يشارك في خمس بطولات في الموسم الحالي. ويؤدي الفريق مبارياته بشكل مضغوط «مباراة كل 72 ساعة».. ويتعرض لاعبوه لإرهاق بدني وذهني غير مسبوق، في ظل ضغوط جماهيرية تطالب ــ ومعها كل الحق ــ بنتائج إيجابية على كل المستويات. فإن النادي الأهلي يتمسك بطلبه المشروع بإسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول. ووفقًا للائحة التي تفرض الالتزام بتقديم الطلب قبل موعد المباراة بـ 15 يومًا. لذا يؤكد النادي على طلبه المرسل لاتحاد الكرة بتاريخ 4ـ5ـ2021 . 

وسوف يقوم بإرسال شيك بالمبلغ المطلوب قبل الموعد المشار إليه.. لاسيما وأن الظروف الاستثنائية التي تسود العالم حاليًا لم تمنع انتقالات الفرق الرياضية والحكام بين الدول للمشاركة في المسابقات المختلفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب الزمالك الأهلي اخبار الأهلي

أخبار تهمك

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 8 ساعات

4 لاعبين جدد على رادار منتخب مصر.. تعرف عليهم

منذ 18 دقيقة

صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ 19 دقيقة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك: اتحاد الكرة يُجامل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري

الأهلي يقدم طلباً لاتحاد الكرة لإيقاف أخطاء التحكيم

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» حرصًا على ميزان العدالة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من تعيين طاقم تحكيم مصري للقمة

رضا البلتاجي: تمنيت تعيين جريشة حكما للقمة.. وعمر وعادل الأقرب لإدارة اللقاء

عاجل- الأهلي يطلب حكامًا أجانب لكل مبارياته.. ويطالب اتحاد الكرة بكشف الحقائق للرأي العام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

10:00 ص

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

04:41 م

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي