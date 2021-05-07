تعرف على كشف حساب رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم









تأهل الدولي الجزائري رياض محرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رفقة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، لأول مرة في تاريخ النادي.





ويتطلع رياض محرز إلى حصد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، لأول مرة في مسيرته الكروية.





ويستعرض " الفجر الرياضي " كشف حساب رياض محرز في الموسم الحالي:





رياض محرز خاض خلال الموسم الحالي، 45 مباراة، في جميع المسابقات، استطاع خلالهم أن يسجل 14 هدف، ويصنع 7 آخرين.





وفي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على وجه الخصوص، شارك في 11 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع هدفين.





جدير بالذكر أن رياض محرز كان انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في انتقالات صيف 2018، قادمًا من ليستر سيتي.





وخاض صاحب الـ30 عامًا منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، 139 مباراة، سجل خلالهم 39 هدف، وصنع 35 آخرين.



