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ضل راجل الحلقة 25.. ياسر جلال يطلب مساعدة أحد السجناء في الانتقام

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:44 م
مسلسل ضل راجل الحلقة 25
مسلسل ضل راجل الحلقة 25
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اشتعلت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 25 الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، ويشاركه نخبة من ألمع النجوم وعلى رأسهم، الفنانة نرمين الفقي، وبعض الوجوه الشابة.

ضل راجل الحلقة 25

وذهب ياسر جلال يفي بداية ضل راجل الحلقة 25 إلى بيت المعلم مرسي أحد السجناء، لطلب المساعدة في صراعه مع سليم وشلته، بتوفير سيارة تمكنه التحرك بسهولة. 

أحداث ضل راجل الحلقة 25

وشهدت أحداث ضل راجل الحلقة 25 ذهاب ياسر جلال إلى أحد الفنادق في الصباح ليسكن فيه مؤقتًا بعد أن سُرق منه بيته، ويطلب من موظف الاستقبال ألا يخبر أحدًا بأنه يقيم هناك.

مسلسل ضل راجل الحلقة 25

وأفرجت النيابة خلال ضل راجل الحلقة 25 عن  أصدقاء سليم "محمد يسرى" لعدم وجود دليل إدانة، ليترقب الضابط محمود عبد المغنى عودة سليم من شهر العسل لضبطه وإحضاره.

عامل دليفري.. ضل راجل الحلقة 25

وتضمنت ضل راجل الحلقة 25 تخفي ياسر جلال في زى عامل دليفرى بأحد المطاعم، وذهب إلى شقة حازم، في محاولة لإيجاد ثغرة جديدة، تمكنه من الانتقام لابنته.

تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 25

يُذكر أن مسلسل صل راجل الذي عرضت حلقته 25 يوم أمس من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس.

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