كشف حساب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا









نجح المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في مسيرته مع السيتينيز، خلال 5 نسخ شارك فيهم.





كما أنها تعد المرة الأولى في تاريخ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التي يتأهل فيها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويرصد " الفجر الرياضي " كشف حساب جوارديولا مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:





جوارديولا قاد فريق مانشستر سيتي في 49 مباراة في دوري أبطال أوروبا، خلال 5 نسخ، فاز في 33 مباراة، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 7 آخرين، وسجل فريقه114 هدف، ودخل مرماه 53 هدف.





في النسخة الأولى له مع فريق مانشستر سيتي، لعب 8 مباريات، وفاز في 3 مباريات، وخسر لقائين، وتعادل في 3 آخرين، في نسخة 2016-2017، حيث ودع المنافسات من دور الـ16.





وفي نسخة 2017-2018، خاض 10 مباريات، حيث وصل إلى ربع النهائي وودع المنافسات، وفاز في 6 لقاءات، وخسر 4 لقاءات.





وفي نسخة 2018-2019، لعب 10 مباريات، فاز في 7 منهم، وتعادل في واحدة، وخسر لقائين، وخرج من الدور ربع النهائي.





وفي نسخة 2019-2020، لعب 9 مباريات، وفاز في 6 لقاءات، وخسر في لقاء وحيد، وتعادل في لقائين.





أما في نسخة الموسم الحالي، فقد قاد الفريق في 12 مباراة حتى الآن، فاز في 11 مباراة، وتعادل في لقاء.



