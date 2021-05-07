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كشف حساب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:50 م
جوارديولا
جوارديولا
أمل الحلفاوي
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نجح المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في مسيرته مع السيتينيز، خلال 5 نسخ شارك فيهم.

كما أنها تعد المرة الأولى في تاريخ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التي يتأهل فيها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرصد " الفجر الرياضي" كشف حساب جوارديولا مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:

جوارديولا قاد فريق مانشستر سيتي في 49 مباراة في دوري أبطال أوروبا، خلال 5 نسخ، فاز في 33 مباراة، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 7 آخرين، وسجل فريقه114 هدف، ودخل مرماه 53 هدف.

في النسخة الأولى له مع فريق مانشستر سيتي، لعب 8 مباريات، وفاز في 3 مباريات، وخسر لقائين، وتعادل في 3 آخرين، في نسخة 2016-2017، حيث ودع المنافسات من دور الـ16.

وفي نسخة 2017-2018، خاض 10 مباريات، حيث وصل إلى ربع النهائي وودع المنافسات، وفاز في 6 لقاءات، وخسر 4 لقاءات.

وفي نسخة 2018-2019، لعب 10 مباريات، فاز في 7 منهم، وتعادل في واحدة، وخسر لقائين، وخرج من الدور ربع النهائي.

وفي نسخة 2019-2020، لعب 9 مباريات، وفاز في 6 لقاءات، وخسر في لقاء وحيد، وتعادل في لقائين.

أما في نسخة الموسم الحالي، فقد قاد الفريق في 12 مباراة حتى الآن، فاز في 11 مباراة، وتعادل في لقاء.

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