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إندلاع حريق هائل أعلى سطح منزل في البدرشين.. ومحاولات لإخماده

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق هائل عصر اليوم الجمعة، في منزل بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بمنطقة العزبة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب.


ويحاصر رجال الدفاع المدني بالجيزة مصدر النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة.

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