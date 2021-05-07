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محمد سامي يهاجم محمد إمام ويحذف المنشور.. "القصة الكاملة"

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعجب الجمهور من منشور للمخرج محمد سامي يعلق فيها على تصدر مسلسل "النمر" لمحمد إمام التريند على موقع البحث الشهير "جوجل".



وكتب "سامي" عبر حسابه علل موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "صديقى الغالى محمد إمام النجم المحبوب، دايما بتمنالك النجاح والتوفيق في كل خطواتك، ولكن عندى تعديل بسيط للتوثيق التاريخي، الناس بتكتب نسل الأغراب بدون همزه، إنت للأسف كتبتها صح بالهمزه ولكن هى متداوله كده للأسف، جرب تكتبها بدون همزه زي الناس كلها، ده اللي هيطلعلك على جوجل ترندز سواء في مصر أو ورلد وايد، برجاء تصليح المعلومه يا محمد عشان الناس ماتتلخبطش ونجاحنا ونجاحك واحد، إحنا إخوات وزمايل وبنفرح دايما لبعض وببعض وكل التوفيق ليك يا صديقي الغالي وللمخرجه الكبيره وأختي شيرين عادل وبجد مبروك المسلسل حلو جدا وأنا متابعه ومستمتع بيه".

وتفاجأ الجمهور بحذف محمد سامي للمنشور عقب نشره بدقائق.


وكان النجم محمد إمام قد شارك منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مفتخرا بتصدره التريند الأول على عكس ما نشره المخرج محمد سامي حيث ظهر أن مسلسل "نسل الأغراب" هو المتصدر الأول للتريند.

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