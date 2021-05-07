منظمة الصحة العالمية تعلن الموافقة الطارئة على لقاح سينوفارم الصيني



أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن موافقة الطارئة للقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا والمصنوع في بكين.



وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بهذا اللقاح، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق



وكشف خبراء من منظمة الصحة العالمية، عن فاعلية لقاح سينوفارم الصيني للتصدي لفيروس كورونا المستجد وأكدوا ثقتهم في أن جرعتين من هذا اللقاح ستضمن الحماية الكافية من المرض.



وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق على قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة وسيؤدي ذلك إلى نشر أوسع لـ لقاح سينوفارم وباقي اللقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان الأخرى.



وبالنسبة للقاح سينوفارم فهو يعمل عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصع سطح الفيروس



ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أحضر الباحثون في معهد بكين 3 أنواع من فيروس كورونا، من المصابين في المستشفيات الصينية، بالإضافة إلى فيروس متحور يستطيع التكاثر وذلك للتمكن من إنتاج لقاح سينوفارم.

