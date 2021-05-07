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بسبب المرتزقة والميليشيات.. تحريض جديد ضد وزيرة الخارجية الليبية (فيديو)

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
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تحريض جديد من مفتي حكومة السراج الصادق الغرياني ضد وزير الخارجية الليبية بسبب مطالباتها المتكررة لتركيا لسحب مرتزقتها وميليشياتها من ليبيا.

وجه الغرياني دعوة للميليشيات للخروج ضد كل من يدعو لطرد المرتزقة واصفا المطالبين بإخراج المرتزقة بـ"المنحازين للعدو"، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 تصريحات الغرياني جزء من سلسلة تحريضية بدأها تنظيم الإخوان لرفضهم سحب المرتزقة الذين يقدر عددهم بنحو 20 ألف مرتزق غالبيتهم من حاملي الجنسية السورية.

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