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معلومات لا تفوتك عن صلاة التسابيح وكيفية تأديتها

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:58 م
صلاة التسابيح
صلاة التسابيح
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صلاة التسابيح ، من الطاعات التي يتقرب بها المرء المسلم، إلى المولى عز وجل، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان 2021، حيث يكثر الدعاء ويزيد الفضل والثواب.

صلاة التسابيح

وتصدرت صلاة التسابيح تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الجمعة، حيث زاد الطلب عنها وعن كيفية تأديتها وعدد ركعاتها وكيفية تأديتها.

أهمية صلاة التسابيح

وتعتبر صلاة التسابيح من الصلوات ذات الفضل والثواب الكبي، حيث أنه جاء في فضلها، أنها مكفرة للذنوب، ةمفرجة للكروب، ةميسرة للعسير، ويؤمن الروعات ويستر العورات، ويقضي الحاجات.

تأدية صلاة التسابيح

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التسابيح يمكن تأديتها بأربع ركعات وبتسليمة واحدة دون تشهد أوسط، وتقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، إلى جانب أي سورة أخرى.

تسبيحات صلاة التسابيح

وأشارت "الإفتاء" في توضيحها كيفية تأدية صلاة التسابيح  إلى أنه بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، 15 مرة.

عدد ركعات صلاة التسابيح

وقالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة التسابيح تتضمن الركوع بعد التسبيح المعتاد في الركوع ونقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده.. إلخ، ثم تقول «"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 10 مرات.

السجود في صلاة التسابيح

ويسجد المرء وهو يؤدي صلاة التسابيح ويقول بعد التسبيح المعتاد في السجود "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 10 مرات.

القيام في صلاة التسابيح

ويرفع الذي يصلي صلاة التسابيح رأسه من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد ويقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، 10 مرات، ثم يسجد وبعد التسبيحات المعتادة في السجود تقول «"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 10 مرات.

دعوات صلاة التسابيح

ويرفع المصلي في صلاة التسابيح رأسه من السجود ويجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام ويقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"75 مرة فى كل ركعة.

دعاء صلاة التسابيح المفضل 

وروي عن دعاء صلاة التسابيح أنه يغير الحياة 180 درجة، فقد ورد عن زاد الطبرانى: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام: "اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك".

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