Advertisements

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أنه تم رفض طلب النادي الأهلي، باستقدام حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وتابع المصدر، أن اتحاد الكرة أكد  أن ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك المقرر لها الإثنين المقبل، بسبب الإجراءات المتبعة لفيروس كورونا.

وأشار المصدر، أن أن اتحاد الكرة تمسك بالقرارات السابقة، وهو تعيين حكام مصريين لجميع مباريات الدوري من بينهما مباراتي الأهلي و الزمالك، و السوبر المصري و نهائي كأس مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الاهلي اتحاد الكرة

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

4 لاعبين جدد على رادار منتخب مصر.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 22 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

منذ نصف ساعة

كشف حساب توخيل مع تشيلسي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 14 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

تعرف على كشف حساب رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

محمود البنا يقترب من قيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

مجاهد: يجب اغلاق صفحة استقدام حكام أجانب في الدوري..والزمالك لم يعترض

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

05:43 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

04:31 م

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي