عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي





كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أنه تم رفض طلب النادي الأهلي، باستقدام حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك في بطولة الدوري.





ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.





وتابع المصدر، أن اتحاد الكرة أكد أن ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك المقرر لها الإثنين المقبل، بسبب الإجراءات المتبعة لفيروس كورونا.





وأشار المصدر، أن أن اتحاد الكرة تمسك بالقرارات السابقة، وهو تعيين حكام مصريين لجميع مباريات الدوري من بينهما مباراتي الأهلي و الزمالك، و السوبر المصري و نهائي كأس مصر.



