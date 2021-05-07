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كلوب يكشف أسباب تدني مستوى ليفربول هذا الموسم

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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قلل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من فرص فريقه في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن الفوز بالمباريات الخمس المتبقية قد لا يكون كافيا لضمان التأهل لدوري الأبطال.

وفاز ليفربول بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه واجه إصابات وتراجع مستواه هذا الموسم، ليحتل المركز السابع حاليا متأخرا بـ7 نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه ساوثهامبتون يوم السبت: "لست واثقا من فرصتنا في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكننا سنحاول جاهدين لتحقيق هذا الهدف".

وأقر كلوب بأن فريقه وجد صعوبة في التعامل مع إصابات خطيرة للاعبين بارزين، مثل فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب وجوردان هندرسون ضمن آخرين.

وأضاف: "ربما يعتقد الناس أننا نختلق الأعذار لكننا فقدنا جهود خط الدفاع كاملا. لعب الفريق بساق مكسورة. يمكنك أن تعرج لكن بعد أن تحول لاعبو الوسط لأداء دور المدافعين وتعرض العمود الفقري للفريق للكسر أصبح تجاوز هذا الوضع صعبا جدا".

وتابع: "لكني أتعلم الدروس دائما من المواقف المختلفة. سأستغل هذه الخبرات في عملي المستقبلي".

وتأجلت مباراة ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، بسبب احتجاجات في أولد ترافورد.

وعبر كلوب عن مساندته لحق الجماهير في التظاهر، لكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية.

وتابع: "أؤمن بالديمقراطية. أشجع الناس على التعبير عن رأيهم. سمعت أن بعض أفراد الشرطة أصيبوا وما كان لهذا أن يحدث. لم تكن احتجاجات سلمية تماما".

وقال كلوب إن القائد هندرسون، الذي لم يلعب منذ أواخر فبراير/شباط، بعد أن خضع لجراحة في أعلى الفخذ، بدأ في الركض مجددا لكنه لم ينضم للتدريبات الجماعية للفريق حتى الآن.

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