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نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مقرب من المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، عن دخول مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات الأهلي مع المهدي سليمان

وكان المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق السماوي وابتعاده عن المشاركة في مباريات الدوري المصري لحساب شريف إكرامي.

وأوضح المصدر أن الأهلي كلف بعض وكلاء اللاعبين بالتواصل مع المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال إلى المارد الأحمر مطلع من الموسم المقبل.

وأتم المصدر موضحا أن المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، رحب بمفاوضات الأهلي للرحيل إلي صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.


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