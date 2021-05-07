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تعرف على مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية بطولة الدوري المصري

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، عن المواجهات المباريات المتبقية لفريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.
 
وينتظر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مواجهة نارية وصعبة في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وحتى نهايته.

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا هامًا مساء أمس الخميس على سموحة بهدفين مقابل هداف، ليواصل تصدره لجدول ترتيب  الدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري المصري

الجولة الـ 21: الزمالك ضد الأهلي على ستاد القاهرة يوم 10 مايو في التاسعة مساءً

الجولة الـ22 – الزمالك ضد إنبي على ستاد القاهرة الدولي يوم 14 مايو في التاسعة مساءً.

الجولة الـ23- الزمالك ضد طلائع الجيش على ستاد القاهرة يوم 20 مايو في السابعة مساءً.

الجولة الـ24- الزمالك ضد المصري على استاد الإسكندرية يوم 24 مايو في التاسعة مساءً.

الجولة الـ25 – الجونة ضد الزمالك على ستاد خيري بشارة يوم 18 يونيو في السابعة مساءً.

الجولة الـ26- الزمالك ضد أسوان على ستاد القاهرة يوم 23 يونيو في التاسعة مساءً.

الجولة الـ27- المقاصة ضد الزمالك على ستاد الجيش بالسويس يوم 3 يوليو في التاسعة مساءً.

الجولة الـ28 الزمالك وغزل المحلة باستاد القاهرة يوم 10 أغسطس في التاسعة مساءً.

الجولة الـ29 الاتحاد السكندري والزمالك باستاد الإسكندرية يوم 18 أغسطس في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30 – الإسماعيلي ضد الزمالك على ستاد الإسماعيلية يوم 25أغسطس في التاسعة مساءً.

الجولة الـ31- الزمالك ضد وادي دجلة على استاد القاهرة يوم 11 سبتمبر في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 -سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك على ستاد السويس الجديد أحد يومي 21 و22 سبتمبر

الجولة الـ33 – الزمالك والإنتاج الحربي على ستاد القاهرة أحد يومي 25 و26 سبتمبر

الجولة الـ34- البنك الأهلي ضد الزمالك على ستاد بتروسبورت أحد يومي 29 و30 سبتمبر

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