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أجهزة الأمن تداهم استوديو غير مرخص في الهرم

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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داهمت أجهزة الأمن استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بمنطقة الهرم، غربي محافظة الجيزة، لإستخدام مالكه أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات.



كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان بداخلها إستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات، مصنفات سمعية مسجلة داخل الإستوديو، كما يدار من على وحدة المعالجة قناة على موقع "يوتيوب".



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وتم ضبط وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتي محمل عليها برامج مونتاج، كما تبين أن الجهاز محمل عليه العديد من المصنفات الفنية، وآخرى يتم إستخدامها دون موافقات معتمدة لأصحاب الحقوق المادية والأدبية، عدد من أجهزة التنقية والتسجيل الصوتي، سماعة رأس وجهاز مايك صوت لإستخدامه في أعمال التسجيل الصوتي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

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