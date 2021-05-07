Advertisements

فليك يحسم مصيره مع بايرن ميونيخ

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قال هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن مستقبله مازال مفتوحا وأنه لم يقرر ماذا سيفعل بمجرد رحيله عن النادي بنهاية الموسم.

وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"كان هناك الكثير من المفاوضات، ولكن لم يحسم أي شيء بعد".

وطلب فليك، أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الألماني خلفا للمدرب الحالي يواخيم لوف الذي سيرحل عقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، أن يتم إعفاؤه مبكرا مما تبقى من عقده، وسيتم استبداله بجوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزج.

وقال فليك:" أعتقد أننا نفصل بشكل ودي . أدين بالكثير للنادي وممتن له".

وهناك أيضا من سيترك بايرن بنهاية الموسم وهم خافي مارتينيز والمدافعان جيروم بواتينج وديفيد ألابا. وقال فليك إن فترة تواجد اللاعبين الثلاثةفي النادي كانت رائعة .

وأكد فليك:" ستكون نهاية رائعة بالنسبة لهم إذا فزنا بمبارياتنا الثلاث المتبقية بالدوري".

وسيقوم بايرن بمحاولة ثانية لانتزاع لقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي يوم السبت عندما يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ، ولكن يمكنه الاحتفال باللقب قبل ساعات قليلة من مباراته إذا تغلب بوروسيا دورتموند على لايبزج، الوصيف.

وقال فليك عن المباراة:"المباراة التي تقام عصرا لا تهمني على الإطلاق. نحن نعد أنفسنا لمباراتنا، تركيزنا منصب على هذا".

وسيفتقد فليك مهاجمه إريك ماكسيم تشوبو-موتينج بسبب مشاكل في الظهر، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون أزمة خاصة وأن هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي جاهز للعب.

وسجل ليفاندوفسكي 35 هدفا هذا الموسم ويسعى لمعادلة الرقم القياسي لجيرد مولر الذي سحل 40 هدفا في موسم 1971 / 1972.

وقال فليك :" بالطبع الرقم في عقولنا. ولكنه أيضا يعلم كيف نعمل. نريد الفوز أولا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيليك بايرن ميونخ الالماني بايرن ميونخ الدوري الالماني

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على كشف حساب رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

كشف حساب توخيل مع تشيلسي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

منذ نصف ساعة

4 لاعبين جدد على رادار منتخب مصر.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

روبين يكشف عن المدرب الأفضل له.. ورأيه في صفقة كوتينيو

عاجل.. ثنائي مفاجأة مرشحين لخلافة كوفاتش في بايرن ميونخ

مفاجأة.. ليفاندوفسكي يطمح في انهاء مسيرته مع عملاق إسبانيا

نجم بايرن ميونخ: نسعى للحفاظ على ألقابنا في الموسم الماضي

موسيالا مستمر مع بايرن ميونخ حتى 2026

نكشف حقيقة رحيل فليك عن بايرن ميونخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

05:43 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

04:31 م

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي