سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

رفض دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، صاحب الصدارة، وضع أي خطط خاصة بالمواجهة المقبلة مع الغريم برشلونة في الليجا، غدًا السبت.





وسيحل فريق سيميوني، ضيفًا على العملاق الكتالوني في ملعب كامب نو، وهو متفوق بفارق نقطتين على صاحب الأرض، وفوز الضيوف سيقضي تقريبًا على آمال برشلونة في التتويج قبل آخر 3 جولات من الموسم.





ويتخلف ريال مدريد أيضًا بفارق نقطتين عن جاره في العاصمة، وربما يكون أكبر المستفيدين إذا انتهت المواجهة بالتعادل، وسيلتقي ريال مدريد مع إشبيلية صاحب المركز الرابع، يوم الأحد.





ويؤكد سيميوني رغم كل تعقيدات الواقع، أنه لن يغير أسلوبه المعتاد في اللعب، ولن يتحول بصورة أكبر نحو أسلوب يغلب عليه الطابع الهجومي.





وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نخوض المباريات بفكر واضح في الموسم الحالي كما ترون. نجح هذا تمامًا في بعض الأحيان ولم ينجح في أحيان أخرى. نحن لا نتغير كثيرًا. لكننا سنحاول الاستفادة من تجاربنا السابقة".





وأضاف سيميوني "برشلونة فريق يقدم كرة جيدة وحقق تقدمًا كبيرًا بعد بداية بطيئة في النصف الأول من الموسم. سنعمل على توجيه المباراة نحو الاتجاه الذي نريده ونفرض أسلوبنا".





ويملك سيميوني، تشكيلة كاملة العناصر بعد عودة المدافعين خوسيه ماريا خيمنيز، ورينان لودي للتدريبات بصورة كاملة، اليوم الجمعة.





وكمدرب، لم يسبق لسيميوني الفوز في ملعب كامب نو، لكنه حقق أول فوز له في الدوري على برشلونة في وقت سابق من الموسم الحالي، عندما التقى الفريقان في العاصمة مدريد.



