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موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:02 م
أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان
أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان
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يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان الذي يوافق الجمعة 7 مايو 2021، في جميع المحافظات والمدن المصرية.

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان في السطور التالية:

موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان

القاهرة 
6:37
الإسكندرية 
6:44

طنطا
6:39

المنصورة
6:38

سوهاج 
6:29

الأقصر
6:24

أفضل أدعية اليوم الخامس والعشرين من رمضان عند الإفطار

اللهم يا غنى يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.

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