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موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان
الجمعة 07/مايو/2021 - 06:02 م
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يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان الذي يوافق الجمعة 7 مايو 2021، في جميع المحافظات والمدن المصرية.
ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان في السطور التالية:
موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان
القاهرة
6:37
الإسكندرية
6:44
طنطا
6:39
المنصورة
6:38
سوهاج
6:29
الأقصر
6:24
أفضل أدعية اليوم الخامس والعشرين من رمضان عند الإفطار
اللهم يا غنى يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.
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