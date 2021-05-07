يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان الذي يوافق الجمعة 7 مايو 2021، في جميع المحافظات والمدن المصرية.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان في السطور التالية:





موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من رمضان





القاهرة

6:37

الإسكندرية

6:44





طنطا

6:39





المنصورة

6:38





سوهاج

6:29





الأقصر

6:24





أفضل أدعية اليوم الخامس والعشرين من رمضان عند الإفطار





اللهم يا غنى يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.