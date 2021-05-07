الإصابة تصدم نجم باير ليفركوزن

أكد هانيس فولف المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم إن لارس بيندر لاعب المنتخب الألماني السابق ربما يضطر للاعتزال بهدوء بدون خوض مباراة أخيرة بسبب الإصابة.





ولم يلعب بيندر منذ يناير الماضي بسبب إصابة في الركبة، وأعرب فولف عن شكوكه اليوم الجمعة عن إمكانية رجوع اللاعب في المباريات الثلاثة الأخيرة من الموسم.





وقال فولف :"لا أعلم ما إذا كان سيتمكن من العودة للملعب أم لا"، مضيفا إنه يدرس ضم بيندر للفريق في فترة الحجر الإجبارية التي تبدأ 12 مايو المقبل استعدادا لآخر جولتين.





وأضاف :"الأمر ليس سهلا مطلقا مع إصابة في الركبة. ولكن إذا كان عليه أن يقرر ما إذا كان يريد قضاء آخر ثلاثة أيام وحيدا أو مع زملائه بالفريق، بالطبع سيختار البقاء معنا".





وأعلن بيندر وشقيقه التوأم سفين أنهما سيعتزلان كرة القدم بعد نهاية الموسم. ويعاني سفين بيندر من مشكلة في القدم، ولكن فولف قال إنه سيكون قادرا على اللعب يوم السبت أمام فيردر بريمن.



