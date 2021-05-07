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مدرب الفراعنة: نتابع لاعبين فوق سن الثلاثين لضمهم للمنتخب

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة يتابع لاعبين فوق سن الثلاثين لضمهم للمنتخب في الفترة المقبلة.

وقال طارق مصطفى الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"لا نستطيع الاستغناء عن الخبرات في المنتخب ، وليس صحيحاً أن تخطى سن الـ 30 عاماً يمنع اللاعب من الانضمام للمنتخب في هذه المرحلة ، ونتابع بعض اللاعبين فوق الثلاثين لضمهم للمنتخب في الفترة المقبلة".

وأكمل مدرب منتخب مصر :"اعتراضات اللاعبين على اختياراتنا لقائمة المنتخب لا تشغل بالنا ولا نحرمهم من الانضمام للمنتخب في فترات أخرى بسبب هذه الاعتراضات".

وأضاف :"نحترم ونقدر كل اللاعبين ونختار كل قائمة وفقاً لظروف كل مرحلة وبمنتهى العدالة والحيادية"

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