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تقرير يكشف عن ارتفاع معدلات الفقر والجوع في تركيا

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
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أعلن معهد الإحصاء التركي،  عن وصول خط الجوع لأسرة تركية مكونة من 4 أفراد إلى 2767 ليرة تركية، كما وصل خط الفقر إلى 9013 ليرة تركية.

 

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «جمهورييت»، أعلن المعهد عن أحدث النتائح لشهر أبريل لتحديد آثار تغيرات الأسعار في ضروريات الأسرة التركية، ومدى تأثيرها على ميزانية الأسرة.

 

وحسب البحث، فإن «خط الجوع»، الذي يعبر عن مقدار الإنفاق الغذائي الذي يجب على أسرة مكونة من 4 أفراد، فقد بلغت تكلفة الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، نحو 2767 ليرة للشهر، فيما أعلنت الحكومة التركية، عن إقرار الحد الأدنى للأجور عند 2000 ليرة و90 قرشًا خلال العام الحالي.


 
 

كما بلغ خط الفقر الذي يعبر عن إجمالي المصروفات التي تنفق على الطعام والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، حسب تكلفة عيشة المواطن 9013 ألف ليرة تركية.

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