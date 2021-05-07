شديد الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس شديد الحرارة علي معظم الأنحاء، فيما يكون طقس حار السواحل الشمالية الشرقية.



وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس معتدل علي كافة محافظات الجمهورية.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية علي فترات متقطعة (30%) كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي 3 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية الي شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية الي شمالية شرقية.



وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.